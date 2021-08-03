СБУ разоблачила две схемы финансирования "ЛНР"

Служба безопасности Украины разоблачила две масштабные схемы финансирования террористической организации "ЛНР". Задокументирована уплата "налогов" на десятки миллионов российских рублей.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что в начале 2015 года группа руководителей и должностных лиц перерегистрировала захваченное боевиками предприятие пищевой промышленности в органах оккупационной администрации так называемой "ЛНР". С тех пор продукция систематически незаконно вывозится в РФ через временно неконтролируемый участок государственной границы Украины. Предприятие заключило ряд "внешнеэкономических сделок" с предприятиями страны-агрессора, Республики Беларусь и самопровозглашенной "Республики Северная Осетия".

По данным следствия, только с октября 2016 по июль 2019 года коммерсанты перечислили в так называемый "бюджет ЛНР" почти 18,7 млн российских рублей.

Также СБУ задокументировала факты финансирования "силового блока" частным предпринимателем из Луганска, который поставлял автомобили для нужд террористической организации "МВД ЛНР". Делец закупал транспортные средства, в том числе специализированную автотехнику для перевозки задержанных, в третьей стране как частное лицо. Он оформлял заказ, пользуясь собственным действующим паспортом гражданина Украины. Машины сообщники незаконно завозили в ОРЛО через закрытые Украиной пункты пропуска. Лишь от одной поставки злоумышленники уплатили в "бюджет" оккупантов примерно 7 млн российских рублей.

Следователи СБУ сообщили четырем лицам, причастным к финансовой поддержке оккупационных властей и пророссийских террористов, о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины - финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

В ближайшее время они будут объявлены в розыск.

Досудебное расследование проводится при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры.

С начала 2021 года СБУ открыла шесть уголовных производств, в рамках которых осуществляет документирование действий пособников оккупантов.