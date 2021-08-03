Пассажиропоток в аэропорту Львова превысил докарантинные показатели

Международный аэропорт "Львов" имени Данила Галицкого в июле обслужил 251 тысячу пассажиров, что в 2,6 раза больше, чем в июле 2020 года и на 3,1% больше, чем за тот же месяц в 2019 году.

Как сообщает пресс-служба госпредприятия, в июле аэропорт обслужил 2,14 тыс. рейсов, что вдвое больше, чем в июле 2020 года, и на 10,7% больше, по сравнению с докризисным июлем 2019 года.

Всего с начала года услугами аэропорта воспользовались 763,4 тыс. пассажиров, что на 71,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года, но на 36% меньше, чем в январе-июле в 2019 году.

Количество рейсов за первые семь месяцев 2021 года составило 7,7 тыс., что на 59,6% больше, чем в январе-июле 2020 года, но на 27,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Самыми популярными направлениям по пассажиропотоку стали Анталия, Стамбул, Варшава, Борисполь и Хургада.