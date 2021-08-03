"Проминвестбанк" сменил убыток в первом полугодии прибылью

Чистая прибыль "Проминвестбанка" (ПИБ) по итогам января-июня 2021 года составила 14,25 млн грн против чистого убытка за аналогичный период 2020 года в размере 219,21 млн грн.

Об этом свидетельствует обнародованная отчетность банка, передает Интерфакс-Украина.

Чистый убыток за второй квартал этого года составил 84,29 млн грн, что в 2,8 раза меньше, чем соответствующий период прошлого года (233,55 млн грн).

Согласно отчету, обнародованному на сайте банка, его чистый процентный доход за полгода сократился на 17,7% к аналогичному периоду прошлого года – до 161,4 млн грн.

Активы банка сократились на 5,5% – до 6,68 млрд грн, а кредиты клиентам – на 6%, до 3,5 млрд грн.

Обязательства снизились на 9,4% – до 3,93 млрд грн, средства клиентов – на в 1,9 раза до 73 млн грн.

Собственный капитал "ПИБа" с начала года вырос на 0,6% – до 2,74 млрд грн, в то время как уставный капитал сохранился на уровне 50,9 млрд грн.

ПАО "Проминвестбанк" создано в 1992 году. ВЭБ стал владельцем "ПИБа" в 2008 году, ему принадлежит 99,7726% его акций. Свои инвестиции в развитие дочернего банка он оценивает в $2,7 млрд.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов (29,08 млрд грн) "Проминвестбанк" занимал 14 место среди 73 действовавших банков.

Как сообщалось, в феврале Национальный банк Украины отказался согласовать сделку по опосредованному приобретению более 99% акций "Проминвестбанка" Сергеем Тигипко.

При этом НБУ 30 октября 2020 года согласовал приобретение бизнесменом Сергеем Тигипко 100% уставного капитала ООО "Финансовая компания "Фортифай", которая выкупила выставленный на продажу в рамках исполнительного производства пакет акций "Проминвестбанка" за 268,71 млн грн.

При этом перед покупкой сруктурами Тигипко финкомпании "Фортифай" у нее сменились собственники – фирму оформили на менеджеров, близких к окружению олигарха Игоря Коломойского.

В свою очередь собственник "Проминвестбанка" – российская госкорпорация ВЭБ.РФ – заявила, что продажа акций на бирже нарушает запрет Стокгольмского арбитража, в связи с чем ВЭБ намерен взыскивать активы Украины за рубежом, чтобы покрыть свои убытки.