"Новая почта" запустила денежные переводы через Western Union

Клиенты "Новой почты" с юля 2021 года получили возможность отправлять и получать денежные переводы с мировым лидером в сфере международных денежных переводов и платежей Western Union.

Как сообщает пресс-служба компании, услуга предоставляется финансовой компанией NovaPay, которая входит в группу компаний "Новая почта", и позволяет клиентам отправлять/получать денежные переводы в/из более чем 200 стран и территорий мира.

"Мы запустили услугу международных денежных переводов год назад, и она стала пользоваться популярностью среди украинцев за рубежом. Большинство переводов поступает из стран Евросоюза, чаще всего из Польши. Сейчас мы с радостью сообщаем о начале нашего сотрудничества с Western Union, одной из самых известных платежных систем в мире. Теперь наши клиенты получили еще больше возможностей для получения или отправки денег своим родным и близким за считанные минуты", − отметил генеральный директор NovaPay Андрей Кривошапко.

Чтобы сделать перевод Western Union, отправитель должен иметь при себе удостоверение личности, знать полное имя получателя и страну назначения. Когда транзакция оплачена, отправитель получает от оператора контрольный номер денежного перевода. Этот номер должен быть передан получателю, чтобы он мог получить транзакцию в одном из пунктов обслуживания Western Union. В глобальную финансовую сеть Western Union входит больше 550 тыс. пунктов обслуживания в более чем 200 странах и территориях мира.

При получении денежного перевода в отделении "Новой почты" клиенту необходимо сообщить оператору полученный контрольный номер денежного перевода и предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины, заграничный паспорт, вид на жительство). После проверки информации денежный перевод выплачивается получателю.

Денежные переводы Western Union в отделениях "Новой почты" доступны только в гривне. Плату за перевод вносит отправитель, ее размер зависит от страны назначения. Получатель денежного перевода дополнительно ничего не оплачивает.

NovaPay - небанковское финансовое учреждение, входящее в группу компаний "Новая почта". Развивает одноименную международную платежную систему. По данным НБУ занимает лидерскую долю в 46% рынка внутренних денежных переводов. В 2020 году осуществила 264 млн переводов.