Украинцы заняли первое место по количеству туристов в Турции

Украинцы стали самой многочисленной группой иностранных туристов в Турции.

Об этом сообщил национальный статистический институт страны TurkStat, передает Интерфакс-Украина.

По данным ведомства, всего страну в апреле-июне 2021 года посетили более 4 млн туристов, что на 56% больше уровня первого квартала 2021 года. Иностранные туристы принесли Турции 75% от общего дохода в туристическом секторе. Остальная часть приходится на граждан Турции, проживающих за рубежом.

Больше всего иностранных туристов во втором квартале в Турцию приехало из Украины – 349,2 тыс. человек. На втором месте идут граждане Германии – 236,31 тыс. человек.

Из России, Ирана и Болгарии прибыли более чем по 100 тыс. человек.

Согласно подсчетам TurkStat, выручка туристического сектора Турции во втором квартале 2021 года увеличилась на 22,5% и превысила $3 млрд, по сравнению с $2,45 млрд в предыдущем квартале.

Около $2,5 млрд от всей выручки приходится на туристов, путешествующих самостоятельно. $566 млн приходится на групповые туры. Иностранные посетители в среднем тратили в Турции в апреле-июне 2021 года $64 в день, а граждане этой страны, проживающие за границей, – $44 в день.

Как сообщалось, в 2020 году украинцы также стали лидерами среди иностранных туристов, посещающих Египет.