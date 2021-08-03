Шмыгаль анонсировал введение накопительных пенсий для бюджетников (обновлено)

В Украине с 2023 года начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями, начиная с работников бюджетной сферы.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на заседании рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения, передает Интерфакс-Украина.

"Задача рабочей группы – введение на базе действующего законодательства по решению правительства с 2023 года социальных пакетов с накопительными пенсиями. Фактически это могут быть ключевые бюджетники, где мы можем это испробовать без изменения законодательства. Но, конечно, наша цель – введение соответствующих законов и полноценное введение накопительной пенсии в Украине в целом", – подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что опыт введения социальных пакетов накопительной пенсии далее будет распространен на социальных работников, учителей и военных как элемент перехода к полноценной накопительной системе.

В свою очередь глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов в ходе заседания сообщил, что рабочая группа рассматривает возможность запуска накопительного уровня пенсий с 2023 года при базовой ставке отчислений 2% без учета ЕСВ – по 1% со стороны работодателя и сотрудника, с дальнейшим увеличением ставки до 4% – по 2% с обеих сторон с 2024 года.

"Это дискуссионный вопрос, но в ходе последних переговоров мы пришли к такой модели. Она может рассматриваться как начальная. В первые годы это может быть по 1% и 2%. А потом, если мы ощутим, что фондовый рынок Украины в состоянии обрабатывать эти средства и давать эффективные инструменты для инвестирования, можно будет увеличивать эти цифры", – ", – сказал глава НКЦБФР.

При этом рассматривается возможность при желании участника системы увеличить размер отчислений на добровольной основе за счет собственных средств с одновременным увеличением такого взноса со стороны работодателя.

Согласно расчетам Нацкомиссии, потенциальный объем активов при введении второго обязательного уровня при такой модели составит 27 млрд грн в 2023 году. В последующие годы этот показатель увеличится до 83 млрд грн в 2024, 142,03 млрд грн в 2025, 266,89 млрд грн в 2027 и 477,33 млрд грн в 2030 году.

По данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в настоящее время в Украине работает 58 негосударственных пенсионных фондов (НПФ), в которых принимают участие 886,9 тыс. человек. Активы НПФ составляют 3,71 млрд грн.

"Если в первые годы введение накопительного уровня покажет положительный эффект – государство получит дополнительный ресурс, то впоследствии можем получить негативный эффект, если все средства будут попадать в виде ОВГЗ в госбюджет", – отметил глава НКЦБФР.

При этом модель, при которой взносы не будут частью ЕСВ, позволит избежать рисков для госбюджета.

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В свою очередь министр финансов Сергей Марченко в ходе заседания рабгруппы отметил, что Минфин настаивает на активной роли государства при запуске второго уровня. По его мнению, на первом этапе в качестве источника инвестирования для накопительной системы должны быть установлены облигации внутреннего государственного займа.

"В дальнейшем это могут быть иные инструменты, и в законопроекте мы можем это указать", – отметил Марченко.

"Чтобы в системе было доверие, мы считаем необходимым на переходном этапе сделать государство достаточно активным участником. Чтобы первый этап был введен при помощи государства, хотя мы можем это дополнительно обсуждать", – сказал министр.

Основы для децентрализации системы пенсионных накоплений могут быть предусмотрены в дальнейшем, добавил Марченко.

При этом он согласился с тем, что введение обязательного уровня должно происходить постепенно, с сохранением солидарного уровня. Минфин видит реальную возможность запуска его с 2023 года.

"Одно из предложений – привязать пенсии для разных особых категорий под отдельные бюджетные программы, чтобы не создавать иллюзию дефицита Пенсионного фонда, чтобы четко был понятен объем расходов на такие категории", – добавил министр финансов.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, рабгруппа будет заседать раз в месяц, в частности, в сентябре должно состояться расширенное заседание при участии фракции "Слуга народа".