Киевский метрополитен купил рельсы у дилеров завода Ахметова на 47 миллионов

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" 3 августа подписало договор с ООО "Сота Украина" на поставку железнодорожных рельсов Р-50 стоимостью 47,19 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

"Сота Украина" получила подряд по итогам аукциона, в котором также участвовало ООО "Метинвест СМЦ" Рината Ахметова. Обе компании предложили рельсы производства ЧАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" Ахметова. В результате такой конкуренции скидка составила менее 1%.

Согласно договору, 25-метровая рельса типа Р-50 стоит 39,33 тыс. грн за тонну. В начале 2020 года "Киевский метрополитен" заказывал у этой же компании рельсы такого типа немного дешевле – по 36,72 тыс. грн за тонну.

До этого метрополитены Киева, Харькова и Днепр стабильно заказывали рельсы типа Р-50 у ООО "МС Трейд Украина", которое поставляло метрополитена российские рельсы холдинга "Евраз". В течение 2019 года "МС Трейд Украина" поставляла такие рельсы "Киевскому метрополитену" по средней цене 32-33 тыс. грн за тонну, то есть на 10% дешевле предложения "Сота Украина" в начале 2020 года (36,72 тыс. грн за тонну).

Долларовая цена рельсов в течение 2019 года менялась незначительно: $1189 - $1289 за тонну, а в начале 2020 года, с повышением мировых цен на сталь, поднялась на 15% и стала стоить $1546 за тонну. В июле цена на рельсы в долларах начала падать – $1445 за тонну.

ООО "Сота Украина" было создано в 2017 году и сразу же начало побеждать в тендерах "Укрзализныци" на поставку металлопроката "Метинвеста" Ахметова.

Официальным владельцем компании указана латвийская "Сота-Онлайн Холдинг". Это IТ-компания, которая ничего общего с металлопрокатом нет. Через год после создания "Соты" журналисты пытались связаться с владельцем и проверить адрес компании, но никаких следов не нашли. Латвийские владельцы ничего не знали о своем украинском бизнесе, а по месту регистрации компания даже не имела договора аренды.

Совокупно "Сота Украина" заключила контрактов с "Укрзализныцей" на 1,5 млрд грн.