МАУ увеличила перевозки пассажиров за полгода на 8%

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" за январь-июнь 2021 года перевезла 1,09 млн пассажиров, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 71% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, в том числе на регулярных рейсах было перевезено 375,3 тыс. пассажиров, на чартерных - 713,6 тыс.

Всего за полгода авиакомпания выполнила 2 039 регулярных рейсов, что на 49% меньше, чем было в 2020 году, и на 85% меньше по сравнению с 2019 годом. При этом чартерных рейсов выполнено 2 108, что почти в восемь раз больше, чем было в 2020 году (266) и почти в два раза больше, чем в 2019 году (1 172).

Объем перевезенного груза и почты (как на регулярных, так и на чартерных рейсах) за указанный период МАУ составляет 1 937 тонн, что на 45% меньше, чем в 2020 году, и на 82% меньше, чем в 2019 году.

Объем возвращенных средств пассажирам - более $23 млн с начала 2021 года, за весь период работы во время пандемии с апреля 2020 года - более $44 млн.

Как сообщалось, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" в 2020 году перевезла 1,79 млн пассажиров, что в четыре раза меньше результата за 2019 год (около 8 млн пассажиров).

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский, которому, по его словам, принадлежит 25% компании.