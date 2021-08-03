Швейцария сняла ограничения на любые поездки из Украины

Швейцария со 2 августа сняла ограничения на любые поездки из Украины, в том числе с целью туризма.

Об этом сообщила консульская служба МИД Украины, передает avianews.com.

Это произошло после того, как Украина оказалась в списке безопасных государств.

Въезд в Швейцарию разрешен при условии предварительной вакцинации перед вылетом или сдачи теста на коронавирус при условии негативного результата. Карантин при этом к путешественникам из Украины не применяется.

Страна признает два вида анализов - методом ПЦР и на антиген. В первом случае срок действия теста составляет 72 часа с момента сдачи образца до посадки в самолет, во втором - 48 часов. Не следует путать тест на антиген с тестом на антитела.

От тестов освобождены дети до наступления 16 лет.

Также анализы не нужны, если человек прошел полный курс вакцинации от COVID-19 препаратами, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения для экстренного использования.

Перед вылетом в Швейцарию все пассажиры должны заполнить специальную анкету, в которой нужно указать свои паспортные данные, адрес нахождения в Швейцарии, а также информацию о своем рейсе. После этого система сгенерирует QR-код. Его нужно будет показать перед посадкой в самолет и по прилете в Швейцарию.