Украина может собрать рекордный урожай пшеницы, – УКАБ

Урожай пшеницы в Украине в 2021 году может составить 30,7 млн тонн, что станет рекордным показателем за всю историю независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба объединения "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

"По предварительным оценкам УКАБ, в этом сезоне ожидаются следующие валовые сборы: пшеница – 30,7 млн тонн, что на 23% выше показателя прошлого года и является рекордным показателем за всю историю независимости Украины", – сказано в сообщении.

УКАБ также прогнозирует урожай ячменя на уровне 10,1 млн тонн (на 33% выше показателя прошлого года), рапса – 2,6 млн тонн (на 3% выше показателя предыдущего года), гороха – 529 тыс. тонн (на 10% выше).

Аналитики объединения отмечают, что по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, по состоянию на 29 июля пшеница была обмолочена на площади 3,8 млн га (55% к прогнозу) при урожайности 44,5 ц/га, намолочено 16,9 млн тонн. Ячменя на отчетную дату было обмолочено 1,67 млн га (68% к прогнозу) при урожайности 41,1 ц/га, намолочено 6,86 млн тонн, гороха обмолочено 180 тыс. га (77% к прогнозу) при урожайности 22,5 ц/га, намолочено 405 тыс. тонн.

"Полученные показатели урожайности дают основания утверждать, что в этом году будем иметь лучший урожай, чем в прошлом… Однако стоит учесть, что дальнейший ход уборки урожая сильно зависит от погодных условий", – отмечают в УКАБ.

Как сообщалось, по оперативным данным в 2020 году было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.

По данным Госстата, Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018 году – 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн – кукуруза (в 2018: 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн – пшеница (2018: 24,6 млн тонн).