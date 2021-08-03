Космическое агентство назначило нового гендиректора КБ "Южное"

Новым генеральным директором государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К. Янгеля" назначен Александр Кушнарев, который до последнего времени заменил должность первого заместителя генерального конструктора - гендиректора по системному проектированию.

Назначение утверждено приказом Государственного космического агентства Украины №21-кп от 29 июля, сообщает пресс-служба КБ.

Александр Кушнарев на госпредприятии "КБ "Южное" работает с июля 1989 года, с 2012 года занимал должность первого заместителя генерального конструктора - гендиректора по системному проектированию, с января 2021 года он исполнял обязанности гендиректора предприятия.

Как сообщалось, предыдущий гендиректор КБ "Южное" Александр Дегтярев умер из-за последствий коронавирусной болезни в ноябре 2020 года.