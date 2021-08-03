Украинские металлургические предприятия увеличили производство стали на 7%

Украинские металлургические предприятия в январе-июле 2021 года нарастили производство общего проката, по оперативным данным, на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 11,35 млн тонн.

Об этом говорится в информации объединения "Укрметаллургпром", передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, за семь месяцев выплавка стали возросла на 7,4% - до 12,73 млн тонн, чугуна - на 7,7%, до 12,65 млн тонн.

В июле произведено 1,72 млн тонн проката, 1,88 млн тонн стали, 1,88 млн тонн чугуна, тогда как в предыдущем месяце - 1,6 млн тонн проката, 1,87 млн тонн стали, 1,89 млн тонн чугуна.

Ранее сообщалось, что Украина по итогам работы металлургических предприятий в июне 2021 года нарастила производство стали на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 1,87 млн тонн, сохранив 14 место в рейтинге 64 стран-основных мировых производителей этой продукции.