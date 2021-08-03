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Для строительства нового аэропорта возле Мариуполя выбрали два места

Для строительства нового аэропорта возле Мариуполя выбрали два места

Для строительства нового аэропорта возле Мариуполя уже выбраны две возможные локации.

Об этом сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко в программе "Официальный разговор" телеканала "Дом".

"Поскольку город увеличился, стал больше и по территории, у нас появилась возможность выделить землю и построить новый аэропорт рядом с Мариуполем, который бы открывал не просто Мариуполь, а все Приазовье для Украины. Мы определили две локации - на стыке Запорожской области и на стыке Донецкой области. И, соответственно, это даст возможность приехать и в Бердянск, и в Мариуполь", - отметил Бойченко.

Новый аэропорт хотят построить на замену международном аэропорту "Мариуполь", который перестал функционировать в 2014 году после начала боевых действий на Донбассе.

К строительству нового аэропорта планируют привлечь и бизнес.

"Очень приятно, что в этот процесс включается также бизнес, есть договоренность между Министерством инфраструктуры и крупным бизнесом, компанией "Метинвест". Саму взлетно-посадочную полосу построит Мининфраструктуры, а вот логистический хаб построит бизнес, и это очень хорошая новость", - добавил Бойченко.

Ранее вице-премьер-министр, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что восстановление авиационного сообщения с прифронтовым Мариуполем сегодня невозможно.

"На сегодня (восстановление авиасообщения) нереально. Как вы помните, после того, как был сбит рейс MH-17 в 2014 году, был установлен запрет на совершение полетов на гражданских бортах на расстоянии 120 км от линии соприкосновения. Мариуполь находится в 25 км. И поэтому, при всем уважении к жителям города, к городскому голове Вадиму Бойченко, сегодня это невозможно", - отмечал Резников.

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Джерело:  Дом
аеропорт (1161) Маріуполь (260) будівництво (2223)


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