Для строительства нового аэропорта возле Мариуполя выбрали два места

Для строительства нового аэропорта возле Мариуполя уже выбраны две возможные локации.

Об этом сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко в программе "Официальный разговор" телеканала "Дом".

"Поскольку город увеличился, стал больше и по территории, у нас появилась возможность выделить землю и построить новый аэропорт рядом с Мариуполем, который бы открывал не просто Мариуполь, а все Приазовье для Украины. Мы определили две локации - на стыке Запорожской области и на стыке Донецкой области. И, соответственно, это даст возможность приехать и в Бердянск, и в Мариуполь", - отметил Бойченко.

Новый аэропорт хотят построить на замену международном аэропорту "Мариуполь", который перестал функционировать в 2014 году после начала боевых действий на Донбассе.

К строительству нового аэропорта планируют привлечь и бизнес.

"Очень приятно, что в этот процесс включается также бизнес, есть договоренность между Министерством инфраструктуры и крупным бизнесом, компанией "Метинвест". Саму взлетно-посадочную полосу построит Мининфраструктуры, а вот логистический хаб построит бизнес, и это очень хорошая новость", - добавил Бойченко.

Ранее вице-премьер-министр, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что восстановление авиационного сообщения с прифронтовым Мариуполем сегодня невозможно.

"На сегодня (восстановление авиасообщения) нереально. Как вы помните, после того, как был сбит рейс MH-17 в 2014 году, был установлен запрет на совершение полетов на гражданских бортах на расстоянии 120 км от линии соприкосновения. Мариуполь находится в 25 км. И поэтому, при всем уважении к жителям города, к городскому голове Вадиму Бойченко, сегодня это невозможно", - отмечал Резников.