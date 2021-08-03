Минфин предложил ограничить сроки использования образовательной субвенции

По информации Государственной казначейской службы, по состоянию на 1 июля 2021 года на счетах местных бюджетов аккумулировано 6,83 млрд грн неиспользованных остатков средств образовательной субвенции.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, скопление средтств на счетах указывает, что сроки использования субвенции стоит ограничить, после чего деньги должны возвращаться в госбюджет.

В частности, остатки средств субвенции в областных бюджетах и ​​бюджете Киева составляют 1,72 млрд грн, в бюджетах городских территориальных общин – 2,14 млрд грн, в бюджетах сельских и поселковых территориальных общин – 2,97 млрд грн.

"Такой значительный объем остатков образовался прежде всего в результате накопления на местных счетах целевых средств, предоставленных из государственного бюджета отдельными решениями правительства на развитие материально-технической базы учреждений общего среднего образования", – отмечают в Минфине.

Так, по данным Минобразования на 1 июля, на счетах местных бюджетов целевые остатки средств составляли 668,3 млн грн. Из них 438,8 млн грн были выделены решением правительства в 2020 году на приобретение школьных автобусов, в том числе оборудованных местами для детей с особыми образовательными потребностями.

Минфин отмечает, что такие средства используются на местном уровне очень медленно и предлагает ограничить срок использования такой субвенции, после чего средства должны возвращаться в госбюджет.

"Минфин настаивает на том, чтобы средства "работали" для жителей общин и обеспечивали доступное и качественное образование ее соискателям. Для этого они должны быть использованы по целевому назначению в следующем бюджете периоде. Существующая тенденция свидетельствует об аккумулировании средств государственного бюджета в местных бюджетах. Остатки средств образовательной субвенции, не использованные в течение следующего бюджетного периода, должны возвращаться в государственный бюджет и работать на развитие экономики Украины", – подчеркивают в министерстве.

В то же время сейчас такие остатки субвенции могут направлять прежде всего на приобретение школьных автобусов, закупку компьютерной техники для учебных заведений, приобретение учебников и пособий, обновление учебной и материально-технической базы школ, обеспечения их пожарной безопасности, ремонт и приобретение оборудования для столовых (пищеблоков), подключение учебных заведений к интернету, строительство и реконструкцию туалетных помещений и тому подобное, а в 2021 году – также на закупку средств индивидуальной защиты.