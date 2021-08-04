С завтрашнего дня меняются правила въезда в Украину

С 5 августа будут изменены правила пересечения пересечения государственной границы и контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения на востоке Украины и админграницы со временно оккупированным Крымом.

Как напоминает Госпогранслужба, соответствующее решение ранее утвердил Кабмин в связи с целью усилениея карантинного контроля.

Согласно постановлению правительства, граждане Украины, выехавшие за границу до 4 августа 2021 года, смогут вернутся домой беспрепятственно. В дальнейшем украинцы смогут беспрепятственно пересекать границу при наличии по крайней мере одной прививки от COVID-19 (эта норма не касается детей до 18 лет и ряда других категорий).

Иностранцы при пересечении границы обязаны иметь полный курс вакцинации или негативный результат теста, сделанного за 72 часа до въезда, и страховой полис.

При отсутствии полного курса вакцинации у иностранца, хотя бы одной дозы прививки у гражданина Украины при пересечении границы будет предложено установить приложение "Вдома", которое начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа, если за это время человек не получит негативный результат ПЦР или экпресс-тест на территории Украины. В случае положительного результата человек отправляется на самоизоляцию или лечение.

Для прибывших из РФ и Индии, а также тех, кто находился на их территории в течение семи дней за последние 14 дней, возможности досрочно прекратить самоизоляцию не будет: они обязаны будут пройти 14-дневную самоизоляцию или обсервацию.

Если въезжающий откажется от активации приложения "Вдома", ему откажут в пересечении границы.

Для лиц, прибывших с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и Севастополя самоизоляция, обсервация не применяется или прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения контрольных пунктов въезда.