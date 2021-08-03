Нацбанк начал публиковать отчетность небанковских финучреждений
Национальный банк Украины начал ежеквартальную публикацию основных показателей деятельности небанковских финансовых учреждений в разрезе учреждений – страховых компаний, кредитных союзов, финансовых компаний, ломбардов – на основе представленной ими отчетности.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
В чатности, публикуются следующие данные:
- объем предоставляемых финансовых услуг,
- обязательства,
- активы,
- капитал,
- данные о финансовых результатах деятельности,
- другие показатели отчетности.
Данные за 2020 год и за первы квартал 2021 года размещены на странице "Статистика. Наблюдательная статистика. Показатели деятельности участников рынка небанковских финансовых услуг" официального интернет-представительства Национального банка.
Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины предлагает предоставить дополнительное время финансовым учреждениям для составления и предоставления финансовой отчетности, составленной на основе таксономии финансовой отчетности по международным стандартам в едином электронном формате.
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