Нацбанк начал публиковать отчетность небанковских финучреждений

Национальный банк Украины начал ежеквартальную публикацию основных показателей деятельности небанковских финансовых учреждений в разрезе учреждений – страховых компаний, кредитных союзов, финансовых компаний, ломбардов – на основе представленной ими отчетности.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В чатности, публикуются следующие данные:

объем предоставляемых финансовых услуг,

обязательства,

активы,

капитал,

данные о финансовых результатах деятельности,

другие показатели отчетности.

Данные за 2020 год и за первы квартал 2021 года размещены на странице "Статистика. Наблюдательная статистика. Показатели деятельности участников рынка небанковских финансовых услуг" официального интернет-представительства Национального банка.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины предлагает предоставить дополнительное время финансовым учреждениям для составления и предоставления финансовой отчетности, составленной на основе таксономии финансовой отчетности по международным стандартам в едином электронном формате.