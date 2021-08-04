Фонд гарантирования за июль продал активы обанкротившихся банков на 209 миллионов

В июле 2021 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц провел успешные аукционы по продаже активов ликвидируемых банков на общую сумму 209,1 млн грн. Еще 0,1 млн грн получено по результатам непосредственной продажи активов физическим и юридическим лицам. Всего в течение месяца было проведено 746 открытых электронных аукционов, из них 39 – результативные. Остальные торги не состоялись из-за отсутствия участников, заинтересованных в покупке имущества.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Успешно завершились аукционы по продаже активов таких банков:

ПАО "Диамантбанк" (недвижимое имущество и основные средства) – на сумму более 77,1 млн грн;

АО "Мисто Банк "(права требования по кредитам юридических лиц, недвижимое имущество, земельные участки и транспорт) – 73,6 млн грн;

АКБ "Аркада" (недвижимое имущество, основные средства, земельные участки и транспорт) – на сумму 31,6 млн грн;

АО "ВТБ Банк" (пул земельных участков, пул недвижимого имущества, портфель ипотечных кредитов физических лиц, имущественные права на нежилые помещения) – на сумму 9,6 млн грн;

ПАО "КБ "Финансовая инициатива" (портфель кредитов юридических лиц) – на сумму почти 8 млн грн;

ПАО "Златобанк" (недвижимое имущество и основные средства) – 5 млн грн;

ПАО КБ "Премиум" (основные средства) – 1,7 млн грн;

АО "Родовид Банк" (портфель авто кредитов физических лиц, предметы нумизматики, фалеристики и активы культурной ценности) – на сумму 1,4 млн грн.

Кроме того, состоялись аукционы по продаже активов ПАО "ЧБРР" на сумму 0,8 млн грн, АО "Финансы и Кредит" на сумму 0,2 млн грн, ПУАО "Фидобанк" – на сумму 0,05 млн грн и ПАО АКБ "Капитал" – на 0,05 млн грн.

В течение июля 2021 года по результатам 20 успешных аукционов получена оплата на сумму 52,7 млн грн, из них по 15 сделкам уже заключены соответствующие договоры купли-продажи.

Все средства, полученные от продажи активов, Фонд направляет на расчеты с кредиторами неплатежеспособных банков.

Аукционы по продаже активов проходят в электронной системе "Prozorro.Продажи" и на международных площадках, по открытой и прозрачной процедуре. Каждый желающий может принять участие в торгах, кроме заемщиков и поручителей по кредитам. Победителем аукциона становится участник, который предложит самую высокую цену за лот.