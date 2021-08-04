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В Украине зафиксировали почти тысячу новых случаев COVID-19

В Украине зафиксировали почти тысячу новых случаев COVID-19

На утро 4 августа в Украине зафиксировали 984 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 59 детей и 48 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 572 человека, умерло 43 пациента, выздоровело – 570. Кроме того, совершили 47 442 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 255 345 человек, выздоровело – 2 188 273, летальных случаев зафиксировали 53 024, также провели 11 446 663 теста.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 3 759 405 человек, за прошедшие сутки – 153 258. Полностью иммунизированы 2 151 799 украинцев.

Днем ранее, 3 августа, в Украине сообщали о 827 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью, 2 августа – о 265 новых случаях заболевания.

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Джерело:  Минздрав
вакцина (889) МОЗ (1441) коронавірус (3210)


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