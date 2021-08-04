Около "Ривнеазота" Фирташа после аварии в почве обнаружили превышение нитратов, – Госэкоинспекция

Государственная экологическая инспекция завершила исследования почвы, отобранной около ЧАО "Ривнеазот", где 20 июля произошла авария.

Об этом сообщил глава ведомства Андрей Малеваный на странице Facebook.

Он уточнил, что пробы были отобраны сразу после выброса загрязняющих веществ на предприятии, а также на следующий день после инцидента. Забор проводился с учетом перемещения облака выброса, на 11 пробных площадках площадью 100 квадратных метров методом "конверта".

По результатам лабораторных исследований в большинстве отобранных проб почвы было зафиксировано превышение показателей нитратов и азота амонийного.

В частности в 500 метрах от завода превышение показателей по нитратам составило в 10 раз. В Ривному по азоту и нитратам проверка показала превышение нормы в 1,3 раза и 1,8 раза соответственно.

Около села Зеленый Гай содержание нитратов превышено в 4,3 раза. Вблизи сел Грушвица, Верховск и Городок, превышение составило в пределах 1,7-1,9 раза.

Однако, по словам Малеваного, превышение показателей в грунте могло произойти не только во время выброса оксидов азота в воздух при аварии. Также это могло быть результатом неудовлетворительного ведения хозяйственной деятельности, так как пробы отбирались в населенных пунктах сельскохозяйственных районов.

"Поэтому для объективного рассмотрения последствий аварийной ситуации Госэкоинспекция направит запрос в ЧАО "Ривнеазот" относительно получения данных мониторинговых наблюдений за состоянием грунта", – сообщил глава госэкоинспекции.

Кроме того, планируется привлечь специалистов Госгеокадастра и Госпродпотребслужбы для проведения консультаций и осуществления повторного отбора проб почвы на содержание азотсодержащих веществ.

Как сообщалось, над предприятием "Ривнеазот" вечером 20 июля появилась рыжая туча из-за разгерметизации трубопровода в цехе азотной кислоты.

В свою очередь Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заверила, что угрозы людям и окружающей среде из-за выброса газа нет.

Предварительной причиной произошедшей во вторник аварийной ситуации на ЧАО "Ривнеазот" может быть отсутствие модернизации оборудования в последние десятилетия и коррозия трубопровода, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Напомним, ЧАО "Ривнеазот" из группы Ostchem Дмитрия Фирташа по итогам работы в 2020 году получило 4,62 млрд грн чистого убытка, тогда как 2019 год завершило с чистой прибылью 4,07 млрд грн.