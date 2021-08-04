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Дания поставила в Украину полмиллиона доз вакцины против COVID-19

Дания поставила в Украину полмиллиона доз вакцины против COVID-19

В среду, 4 августа, Дания поставила в Украину 509 400 доз вакцин AstraZeneca.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.

Отмечается, что поставка является прямой помощью правительства Дании, которое планирует предоставить разным странам 3 млн доз вакцин до конца года.

"Вакцину из этой поставки будут использовать для прививки тех, кто должен получить вторую дозу AstraZeneca, остальное распределят между пунктами вакцинации", – говорится в сообщении.

Транспортировку препарата обеспечил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

В Минздраве напомнили, что по состоянию на 4 августа Украина уже получила 11,9 млн доз разных вакцин.

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Джерело:  Facebook
вакцина (889) Данія (239) коронавірус (3210) AstraZeneca (12)


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