Дания поставила в Украину полмиллиона доз вакцины против COVID-19
В среду, 4 августа, Дания поставила в Украину 509 400 доз вакцин AstraZeneca.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.
Отмечается, что поставка является прямой помощью правительства Дании, которое планирует предоставить разным странам 3 млн доз вакцин до конца года.
"Вакцину из этой поставки будут использовать для прививки тех, кто должен получить вторую дозу AstraZeneca, остальное распределят между пунктами вакцинации", – говорится в сообщении.
Транспортировку препарата обеспечил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
В Минздраве напомнили, что по состоянию на 4 августа Украина уже получила 11,9 млн доз разных вакцин.
Джерело: Facebook
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