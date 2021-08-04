Крупнейшие сети АЗС повысили цены на бензин

Розничные сети АЗС 4 августа подняли цены на бензины, при этом стоимость дизельного топлива изменилась разнонаправлено.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 22 копейки за литр – до 31,86 грн/л, дизельное топливо подешевело на 1 копейку – до 29,24 грн/л. В сети AMIC цены на бензины выросли в среднем на 2 копейки. а ДТ подешевело на 3 копейки. На 6 копеек дизтопливо подешевело в сети "БРСМ-Нафта" – до 27,18 грн/л.

SOCAR повысила стоимость бензинов на 22-34 копейки.

Такие сети как "Фактор", "Катрал", "Авантаж 7" и Motto подняли цены дизельного топлива в пределах 2-50 копеек.

Ранее сообщалось, что Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,86 грн/литр и дизтоплива – 22,24 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на конец июля.

Соответственно, с учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 31,86 грн/л, дизтоплива – 29,24 грн/л. По сравнению с концом июля средняя цена на бензин выросла на 22 копейки. В то же время цена на дизтопливо уменьшилась на 1 копейку.