"Укргазбанк" выдал первый в Украине кредит на сельскохозяйственную землю

Государственный "Укргазбанк" выдал первый в Украине кредит на приобретение сельскохозяйственной земли.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Заемщиком стал житель Кропивницкого, который занимается выращиванием зерновых культур в течение 24 лет.

Отмечается, что фермер получил кредит на покупку сразу нескольких участков общей площадью почти 28 га в Долинском районе Кировоградской области. Кредитные средства предоставили на семь лет.

В "Укргазбанке" уточнили, что кредит выдали через пять дней после подачи соответственной заявки. На данный момент банк рассматривает еще несколько подобных заявок из разных регионов Украины.

Ранее сообщалось, что на 4 августа украинцы продали более 7 тыс. га земли. Всего зарегистрировано 3 792 земельных сделки.

Напомним, 1 июля в Украине официально стартовал рынок земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю смогут только граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.