Угольный трейдер Ахметова увеличил прибыль за полгода до 1,8 миллиарда (обновлено)

Компания "ДТЭК Трейдинг", входящая в "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова, за первое полугодие 2021 года получила 1,8 млрд грн прибыли против 1,9 млрд грн убытка за аналогичный период 2020 года.

Об этом говорится в финансовой отчетности компании, которую публикует БизнесЦензор.

Согласно отчету, в первом полугодии 2021 года "ДТЭК Трейдинг" снизил выручку на 5,5% - до 8,01 млрд грн.

Себестоимость реализованной продукции за полугодие текущего года составила 7,55 млрд грн.

Также компания получила 1,57 млрд грн операционных доходов и 0,56 млрд грн "других доходов".

Судя по всему, этот доход связан с курсовой разницей. Как известно, за полгода курс гривни укрепился с 28,27 до 26,84 грн за доллар. В 2020 году курс гривни наоборот – опускался.

"ДТЭК Трейдинг" входит в структуру "ДТЭК Энерго" и занимается поставками угля с шахт ДТЭК и по импорту на тепловые электростанции ДТЭК и другим потребителям.

В ДТЭК входит еще один трейдер – Д.Трейдинг, который занимается перепродажей газа и электроэнергии группы.

Как известно, "ДТЭК Энерго" завершил 2020 год с чистым убытком 19,13 млрд грн при выручке 47,24 млрд грн, по сравнению с прибылью в размере 2,55 млрд грн годом ранее.

Причинами убытков стали переоценка валютных долговых бумаг, начисление процентов по кредитам, амортизация основных средств и курсовые разницы.

ДОБАВЛЕНО: Пояснение пресс-службы "ДТЭК Энерго":

Указанные в финансовой отчетности показатели прибыли связаны, преимущественно, с изменением оценки рисков. Речь, в частности, о переоценке стоимости дебиторской задолженности от компаний "ДТЭК Энерго", по которой по состоянию на 31 декабря 2020 года были высокие ставки резервирования, но по состоянию на 30 июня 2021 года они снизились более чем на 60%.

Это связано с завершением процесса реструктуризации основной части задолженности "ДТЭК Энерго", в результате чего была пересмотрена величина резервов и признаны операционные и другие доходы, которые совокупно сформировали положительный финансовый результат компании "ДТЭК Трейдинг" в первом полугодии 2021 года.

В то же время, за первое полугодие 2021 валовая прибыль компании "ДТЭК Трейдинг", входящей в структуру "ДТЭК Энерго", изменилась не существенно и составила 455 млн грн по сравнению с 355 млн грн за аналогичный период прошлого года.

За 5 месяцев 2021 года убытки от производства электроэнергии предприятиями ТЭС "ДТЭК Энерго" уже составили 1,2 млрд грн (в том числе, учитывая операции с "ДТЭК Трейдинг").