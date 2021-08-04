Тепловики задолжали "Черновцыгазу" 35 миллионов за распределение газа

В 2021 году ГКП "Черновцытеплокоммунэнерго" увеличило задолженность за распределение газа перед АО "Черновцыгаз" с 11,1 млн грн в августе 2020 года до 35,4 млн грн в августе 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Черновцыгаза".

Отмечается, что в течение июля при месячном начислении 6,4 млн грн, было уплачено всего 1,4 млн грн, то есть только за месяц задолженность была увеличена на 5 млн грн.

В компании подчеркнули, что неудовлетворительное состояние расчетов предприятия теплоснабжения негативно влияет на работу АО "Черновцыгаз" и проведение плановых работ по модернизации газовых сетей. Так как именно летом совершается большая часть работ по установке нового газового оборудования, замены участков газопроводов. Все эти мероприятия направлены на обеспечение стабильного газоснабжения во время отопительного сезона.

"На сегодня задолженность "Черновцытеплокоммунэнерго" перед "Черновцыгазом" за услуги распределения природного газа составляет 35,4 млн грн, кроме этого, не уплаченной остается задолженность по судебному решению от ноября 2020 года – еще 529 тыс. грн. Ориентировочный прогноз задолженности с штрафными санкциями и судебными сборами на начало отопительного сезона составит 64 млн грн, что в свою очередь сделает невозможным подключение объектов коммунального предприятия к системе газоснабжения и приведет к обострению ситуации в Черновцах", – комментирует коммерческий директор АО "Черновцыгаз" Дмитрий Голубченко.

В компании добавили, что вследствие систематических неплатежей со стороны производителя тепла для потребностей населения у "Черновцыгаза" могут возникнуть проблемы с выплатой зарплат сотрудникам, которые сейчас активно привлечены к проектам редизайна и модернизации газовых сетей, принадлежащих государству.

При этом отмечается, что 30% доходов АО "Черновцыгаз" получает именно за услуги распределения газа, предоставленные теплоснабжающему предприятию.

"Поэтому уменьшение уровня расчетов со стороны "Черновцытеплокоммунэнерго" негативно повлияет не только на финансовое положение газораспределительного предприятия, а и на сотрудничестве с контрагентами. В частности, на взаиморасчетах с ООО "Оператор ГТС Украины", – подытожили в компании.

Напомним, АО "Черновцыгаз" – единственная на территории Черновицкой области компания-лицензиат по распределению природного газа. Компания эксплуатирует 8 788 км газопроводов. В 2020 году предприятие протранспортировало около 254,5 млн куб. м газа. Клиентами компании являются более 230 тыс. семей Черновицкой области и более 3 тыс. предприятий, учреждений и организаций. АО "Черновцыгаз" также является одним из крупнейших работодателей области. Штат насчитывает около 1,1 тыс. человек.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.