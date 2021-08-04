Зеленский назначил главой Черниговской области топ-менеджера "Укргаздобычи" Чауса

Президент Владимир Зеленский назначил главой Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент подписал соответствующий указ №343/2021.

Перед этим Зеленский подписал указ об увольнении с этой должности Анны Коваленко.

Отмечается, что Чаус имеет юридическое и экономическое образование. До назначения главой Черниговской ОГА был заместителем генерального директора по земельным и социальным вопросам АО "Укргаздобыча".