Зеленский назначил главой Черниговской области топ-менеджера "Укргаздобычи" Чауса
Президент Владимир Зеленский назначил главой Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса.
Как сообщает пресс-служба главы государства, президент подписал соответствующий указ №343/2021.
Перед этим Зеленский подписал указ об увольнении с этой должности Анны Коваленко.
Отмечается, что Чаус имеет юридическое и экономическое образование. До назначения главой Черниговской ОГА был заместителем генерального директора по земельным и социальным вопросам АО "Укргаздобыча".
Джерело: Офис президента
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