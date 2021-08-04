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Кабмин выделил 290 миллионов на выплаты малообеспеченным многодетным семьям

Кабмин выделил 290 миллионов на выплаты малообеспеченным многодетным семьям

Кабинет министров принял постановление о дополнительных выплатах малообеспеченным многодетным семьям в размере по 2 тыс. грн на ребенка.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, выплаты получат 145 тыс. детей.

"Правительство приняло постановление о выплате по 2 тыс. грн на каждого ребенка из многодетной малообеспеченной семьи, которая по состоянию на 1 августа этого года достигла возраста 6-18 лет. Эти выплаты помогут семьям собрать детей к школе и купить необходимые вещи", – написал глава правительства в Telegram.

Отмечается, что общий размер программы составит 290 млн грн. Средства должны быть выплачены уже в августе.

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Джерело:  Telegram
виплати (465) діти (138) Кабмін (7745)


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04.08.2021 13:56 Відповісти

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