Кабмин выделил 290 миллионов на выплаты малообеспеченным многодетным семьям
Кабинет министров принял постановление о дополнительных выплатах малообеспеченным многодетным семьям в размере по 2 тыс. грн на ребенка.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, выплаты получат 145 тыс. детей.
"Правительство приняло постановление о выплате по 2 тыс. грн на каждого ребенка из многодетной малообеспеченной семьи, которая по состоянию на 1 августа этого года достигла возраста 6-18 лет. Эти выплаты помогут семьям собрать детей к школе и купить необходимые вещи", – написал глава правительства в Telegram.
Отмечается, что общий размер программы составит 290 млн грн. Средства должны быть выплачены уже в августе.
Джерело: Telegram
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показати весь коментар04.08.2021 13:56 Відповісти Мені подобається 0
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