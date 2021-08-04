Кабмин передал "Нафтогазу" пять государственных ТЭЦ

Кабинет министров передал НАК "Нафтогаз Украины" пять государственных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), которые сейчас находятся в управлении Фонда госимущества.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление с технико-юридическими правками было принято на заседании правительства в среду, 4 августа, по процедуре без обсуждения.

В частности, "Нафтогазу" переданы АО "Херсонская ТЭЦ" (99,83% акций), АО "Днепровская ТЭЦ" (99,93%), АО "Криворожская теплоцентраль" (99,99%), АО "Одесская ТЭЦ" (99,99%), а также госпредприятие "Северодонецкая теплоэлектроцентраль".

Согласно пояснительной записке к проекту документа, его целью указано улучшение финансового состояния и стабильной работы указанных поставщиков тепла, а также усиление контроля за своевременностью расчетов.

Так, по состоянию на конец августа 2020 года общая задолженность указанных предприятий перед "Нафтогазом" составляла 5,7 млрд грн, в том числе 1,3 млрд грн – штрафные санкции. К весне 2021 года ожидалось, что эта задолженность увеличится до 8,2 млрд грн. При этом потребление газа этими ТЭЦ за отопительный период составляет около 400 млн кубометров.

С целью решения этой проблемы постановлением предложено передать государственные пакеты акций указанных ТЭЦ в уставный капитал НАК "Нафтогаз Украины".

Кроме того, решением Кабмина отменен конкурсный отбор на должности руководителей и членов набсоветов субъектов хозяйствования, переданных НАК "Нафтогаз Украины" или в которых НАК принадлежит свыше 50% акций.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что готов также рассмотреть возможность передачи ТЭЦ в управление местных общин.

"Обращаюсь также к местным руководителям, на территории которых расположены эти ТЭЦ: если у вас есть уверенность и доказанные ресурсы, что вы можете лучше управлять этими предприятиями – то у вас есть возможность обратиться к Кабмину. Мы готовы рассмотреть передачу соответствующих объектов в ваше управление", – сказал Шмыгаль, открывая заседание правительства.

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Напомним, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что компания готова принять в собственность и управление государственные теплоэлектроцентрали. При этом он добавил, что "Нафтогаз" сможет инвестировать в ТЭЦ с целью повышения энергоэффективности только в случае их передачи в уставный капитал компании, а не просто в управление. Также он допустил, что "Нафтогаз" в перспективе может стать партнером и для частных ТЭЦ, помогая им в энергоэффективности.

Как сообщалось, в августе 2020 года АМКУ согласовал передачу Фондом государственного имущества в управление "Нафтогаза" 6 ТЭЦ: имущественного комплекса госпредприятия "Северодонецкая ТЭЦ", а также корпоративных прав государства в АО "Одесская ТЭЦ", АО "Криворожская ТЭЦ", АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Николаевская ТЭЦ" и АО "Днепровская ТЭЦ".

Однако затем премьер-министр Денис Шмыгаль выступил против их передачи "Нафтогазу", назвав приоритетной задачей приватизацию государственных ТЭЦ, находящихся в управлении Фонда госимущества.

Напомним, осенью 2019 года в упраление ООО "Нафтогаз Тепло", входящего в группу компаний "Нафтогаз Украины", были переданы арестованные имущественные комплексы "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ", подконтрольных ранее братьям Дубневичам.

Перед этим АРМА разорвала договор управления с частной компанией "Гарант Энерго М", которая более шести месяцев не выплачивала зарплаты работникам ТЭЦ и не обеспечила города теплом к ​​отопительному сезону.