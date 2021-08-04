Работу центров занятости изменят в интересах работодателей, – Любченко

Министерство экономики начало процесс переориентации работы государственных центров занятости с целью удовлетворения нужд работодателей.

Об этом первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко заявил во время онлайн встречи с членами Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), передает пресс-служба министерства.

"Сейчас мы прорабатываем общую концепцию по реформе центров занятости. Актуален вопрос их перепрофилирования под нужды работодателя. Также речь идет об усовершенствовании и осовременивании систем обучения, переподготовки кадров. Это ряд простых вещей, которые можно менять уже сейчас в направлении потребностей работодателей и соискателей", – рассказал Любченко.

Он также отметил необходимость усиления обратной связи с работодателями и бизнесом относительно государственного заказа в высшем образовании.

"Украина ежегодно инвестирует около 40 млрд грн в бесплатное высшее образование. И эта инвестиция должна быть разумной и взвешенной – необходим диалог относительно потребностей экономики, определения приоритетов, на подготовку которых именно специалистов государству необходимо тратить средства", – добавил Любченко.

Среди положительных шагов в решении вопроса дефицита кадров Любченко назвал передачу заведений профессионально-технического образования в коммунальную собственность общин. По его мнению, такая политика является полезной для развития региональных экономик и залогом развития местного бизнеса.