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Минэкономики оценило рост ВВП Украины за полгода в 1%

Минэкономики оценило рост ВВП Украины за полгода в 1%

Министерство экономики оценивает рост ВВП Украины в первом полугодии 2021 года в 1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко заявил во время онлайн встречи с членами Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), передает пресс-служба министерства.

"Во время встречи стало известно, что в первом квартале этого года было зафиксировано падение ВВП на 2,2% по сравнению с первым кварталом 2020 года. Но в течение второго квартала ситуацию удалось исправить и по результатам первого полугодия ожидается рост ВВП на 1%", – сказано в сообщении.

Любченко добавил, что Минэкономики сохраняет прогноз роста ВВП в 2021 году на 4%, но для этого планируется задействовать государственные механизмы стимулирования действующих производств.

Как сообщалось, Минэкономики предварительно оценивает рост ВВП Украины по итогам второго квартала в 6%, рост экономики по итогам полугодия оценивался в 1,9%. В министерстве отмечали, что экономика восстанавливается медленнее, чем ожидалось, но сохраняют прогноз роста ВВП на 4,1% по итогам года.

Согласно данным Госстата, реальный ВВП Украины в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года упал на 2,2%. Предварительно Госстат оценивал падение экономики в первом квартале в 2%, а Нацбанк – в 1,5%.

Напомним, ВВП Украины в четвертом квартале 2020 года по сравнению аналогичным периодом 2019 года сократился на 0,7%, тогда как по итогам третьего квартала падение составляло 3,5%, по итогам второго – 11,4%, первого – 1,3%. В целом по итогам 2020 года Госстат оценил падение украинской экономики в 4%.

Автор: 

ВВП (1136) Мінекономрозвитку (1995) Любченко Олексій (35)


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Ничего себе «рост»! Аж дух захватывает от восхищения.
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04.08.2021 15:11 Відповісти

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