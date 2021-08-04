Кабмин утвердил стратегию энергетической безопасности

Кабинет министров Украины одобрил стратегию энергетической безопасности, которая разработана на основании стратегии национальной безопасности, утвержденной указом президента Владимира Зеленского №392 от 14 сентября 2020 года.

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко в ходе презентации документа на заседании правительства, стратегия определяет, в частности, 29 угроз энергетической безопасности, ключевыми из которых являются киберугрозы, продолжающаяся агрессия РФ, износ основных фондов, отсутствие энергетических резервов, влияние изменений климата на структуру и режимы энергопотребления, а также вопросы конкуренции на рынках, кадрового обеспечения отрасли и развития научно-технического потенциала, передает Интерфакс-Украина.

"В соответствии с этим, определены три ключевых сценария, по которым может развиваться энергетическая сфера в зависимости от угроз", – сказал министр.

Это сценарии "без изменений", "недружественное влияние" и "позитивная трансформация".