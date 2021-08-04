Франция упростила въезд украинцам в свои заморские территории

Франция разрешила украинцам, которые имеют биометрический паспорт, а также которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19, посещать свои заморские территории без специальной визы.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Франции в Украине в Twitter.

Как отмечается, соответствующее решение подтверждает динамизм в туристическом направлении между двумя странами.

Ранее для путешествий во французские заморские территории иностранцы должны были получить специальную визу. Это было вызвано тем, что многие указанные территории не входят в Шенгенскую зону.