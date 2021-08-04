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Рада может вернуться к вопросу введения накопительной пенсии осенью, – Шмыгаль

Рада может вернуться к вопросу введения накопительной пенсии осенью, – Шмыгаль

Кабинет министров надеется, что Верховная Рада вернется к рассмотрению законопроектов о введении накопительного уровня пенсий в ближайшее время.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание Кабмина, передает Интерфакс-Украина.

"Правительство надеется, что народные депутаты после летнего отпуска рассмотрят этот вопрос, чтобы уже в этом году были приняты первые законы и начался планомерный процесс по введения накопительной пенсионной системы Украины", – сказал премьер.

"Мы не отказываемся от существующей солидарной пенсий системы, от индексации выплат для пенсионеров. Накопительная пенсионная система будет работать в формате дополнительных выплат к существующей пенсии", – добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, 29 апреля Верховная Рада вернула на доработку в профильный парламентский комитет проект закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении".

В начале августа Шмыгаль заявлял, что в Украине с 2023 года начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями, начиная с работников бюджетной сферы.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
ВР (2865) пенсіонери (430) пенсійна реформа (270) Шмигаль Денис (1485)


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04.08.2021 15:44 Відповісти

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