Украинские COVID-сертификаты успешно прошли оценивание Евросоюза, – Минцифры

Украинские цифровые COVID-сертификаты прошли успешное оценивание соответствия технической реализации требованиям ЕС.

Об этом сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб в Facebook.

"Только что цифровые COVID-сертификаты в "Дія" прошли успешное техническое оценки со стороны ЕС. Накануне и сегодня вся наша команда будто вернулась в студенческие времена и, затаив дыхание, ждала результаты решающего вступительного экзамена. Этот "экзамен" касался оценки соответствия технической реализации цифровых сертификатов Украины требованиям ЕС и, фактически, является решающим этапом взаимном цифровых сертификатов для путешествий", – написал Выскуб.

По его словам, теперь осталась получить согласование от Еврокомиссии и подписать соответствующие соглашений.

Ранее Министерство иностранных дел сообщало, что сейчас в Украине введено два вида сертификата: международный для путешествий (начнет действовать после завершения процедуры признания) и внутренний для использования внутри страны, например, посещения массовых мероприятий.