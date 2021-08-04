ОККО и WOG стали крупнейшими импортерами бензинов в первом полугодии

Компании ОККО и WOG стали крупнейшими импортерами автомобильных бензинов по итогу первого полугодия 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.

Лидером рейтинга остается бренд ОККО, который поставил на рынок 177,4 тыс. тонн бензинов, что на 25% больше аналогичного показателя прошлого года (142,5 тыс. тонн). В корзине поставок изменилось соотношение белорусского и литовского ресурса: на 40% вырос импорт из Беларуси, до 141,7 тыс. тонн, и на 29% сократился импорт из Литвы (29 тыс. тонн). Кроме того, компания также оформила 6,7 тыс. тонн морского ресурса: 5,3 тыс. тонн из Греции и 1,4 тыс. тонн - из Румынии.

WOG за отчетный период увеличил ввоз бензина на 24%, до 98,5 тыс. тонн. Оператор на 18%, до 74,5 тыс. тонн, увеличил закупки белорусского бензина и на 47% - литовского продукта (до 23,9 тыс. тонн).

С пятого места на третье по итогам января-июня 2020 года переместилась группа "БРСМ". Так, компания "Катма Груп", выступающая крупнейшим поставщиком нефтепродуктов для нее, по итогу первого полугодия текущего года импортировала 60,3 тыс. тоонн бензина марки А-92 из Беларуси, или вдвое больше, чем годом ранее (28 тыс. тонн).

По данным "А-95", "Катма Груп" остается единственной компанией на рынке, которая импортирует исключительно бензин А-92, тогда как все остальные сети АЗС импортируют преимущественно марку А-95.

Такая специфика поставок вызвана необходимостью в базе для собственного производства смесевых бензинов марки А-95 путем смешения "двойки" с растворителями. По итогам января-июня 2021 года БРСМ импортировала 12,7 тыс. тонн безакцизных октаноповышающих компонентов под видом растворителей для лакокрасочной промышленности.

Четвертую строчку рейтинга заняла компания "Укрпалетсисем" (UPG) с 42,5 тыс. тонн белорусских бензинов, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2020 годп. Пятое место закрепилось за компанией "Амик Украина", которая поставила 32,6 тыс. тонн (+3% к январю-июню 2020 года).

В десятку крупнейших импортеров бензинов также вошли "Сокар Украина" (21,7 тыс. тонн), "Альянс Ойл Украина" (19,2 тыс. тонн), KLO (17,9 тыс. тонн), "Авантаж" (12,1 тыс. тонн) и "Глуско Украина" (11,2 тыс. тонн).

Ранее сообщалось, что Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,86 грн/литр и дизтоплива – 22,24 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на конец июля.

Соответственно, с учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 31,86 грн/л, дизтоплива – 29,24 грн/л. По сравнению с концом июля средняя цена на бензин выросла на 22 копейки. В то же время цена на дизтопливо уменьшилась на 1 копейку.