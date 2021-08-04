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Кабмин одобрил корпоратизацию крупнейшего производителя взрывчатки

Кабмин одобрил корпоратизацию крупнейшего производителя взрывчатки

Кабинет министров на заседании в среду, 4 августа, согласовало преобразование госпредприятия "Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод" в акционерное общество, 100% акций которого будут принадлежать государству.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

"Это решение позволяет привести управление данным предприятием в соответствие с лучшими международными стандартами, создает условия для повышения инвестиционной привлекательности и способности предприятия к привлечению инвестиций в собственное развитие", – сказано в сообщении.

Госпредприятие НПО "Павлоградский химический завод" был передан в сферу управления Минстратегпрома в феврале 2021 года.

Предприятие входит в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. На сегодня ГП "НПО "ПХЗ" – ведущее предприятие в Украине по производству взрывчатых веществ, смесевых твердых ракетных топлив и изделий с ними.

Предприятие также утилизирует твердое ракетное топливо, различные виды боеприпасов, непригодных для хранения и использования, а также создает оборудование для производства и утилизации взрыво- и пожароопасных материалов и изделий.

В первом квартале 2021 года ГП "НПО "ПХЗ" получило чистый доход в сумме 278,45 млн грн, что на 59,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Автор: 

вибухівка (15) Кабмін (7745) Павлоград (11) Мінстратегпром (69)


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