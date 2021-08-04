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"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Львова в Херсон

"Укрзализныця" назначает дополнительный поезд в южном направлении и увеличивает количество вагонов на имеющихся рейсах в западном направлении.

Об этом говорится в сообщении компании.

Так, с 4 августа начинает курсировать поезд № 110/109 Львов-Херсон. Он будет отправляться из Львова по четным числам в 16:21 и прибывать в Херсон в 11:42. В обратном направлении поезд будет отправляться по нечетным числам в 12:40 и прибывать во Львов в 08:38.

Также, чтобы удовлетворить повышенный спрос на билеты на Закарпатье, "Укрзализныця" добавляет вагоны к рейсам из Киева в Ужгород.

Кроме того, с 5 августа будет удвоено количество беспересадочных вагонов в направлении Киев-Вена.

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Джерело:  "Укрзализныця"
Львів (844) потяг (1293) Укрзалізниця (4762) Херсон (264)


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