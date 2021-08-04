НАБУ сообщило о подозрении главе Харьковского облсовета от партии Зеленского

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 4 августа по поручению и.о. генпрокурора совместно с детективами НАБУ сообщили председателю Харьковского областного совета о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере 1,05 млн грн.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, действия должностного лица квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины ( "Получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды").

"Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", – отмечается в сообщении.

По версии следствия, в начале 2021 года председатель Харьковского областного совета в сговоре со своим заместителем требовал и получил неправомерную выгоду на сумму 1,05 млн грн за оставление в должности руководителя областного коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковский облсовет.

В течение первого полугодия 2021 ода чиновники получили указанную сумму средств четырьмя траншами, в том числе при посредничестве сообщника адвоката.

Главой Харьковского облсовета является Артур Товмасян, который входит во фракцию "Слуга народа".

Как сообщалось, 23 июля НАБУ задержало по этому же делу заместителя главы Харьковского областного совета Андея Малыша, который избрался в облсовет по спискам партии "ОПЗЖ", а также адвоката.