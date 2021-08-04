Авиакомпания МАУ Коломойского получила первую прибыль после миллиардных убытков

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" за первое полугодие 2021 года получила 21,7 млн грн чистой прибыли. При этом показатель EBITDA компании был зафиксирован на уровне 1,1 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, выход на положительную финансовую динамику стал возможным благодаря оптимизации расходов и адаптации бизнеса к длительным ограничениям авиаперевозок из-за влияния пандемии коронавируса.

В частности, была реализована антикризисная программа по реструктуризации расходов, оптимизации штата и минимизации расходов авиакомпании. Это позволило снизить обязательные ежемесячные операционные расходы МАУ почти втрое.

Также в условиях ограниченных полетов после весеннего локдауна 2020 года работа компании была направлена на гибкое и краткосрочное планирование сети маршрутов, с учетом частых ситуативных изменений правил въезда другими странами в течение 2020-2021 годов.

Как сообщалось, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" завершила 2020 год с убытком в 4,52 млрд грн против 1,65 млрд грн прибыли в 2019 году.

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский, которому, по его словам, принадлежит 25% компании.