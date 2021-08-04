Кабмин предложил разрешить ввоз незарегистрированных ГМО для экспериментов

Кабинет министров поддержал и решил внести в Верховную Раду разработанный Минэкономики законопроект "О государственном регулировании генетически-инженерной деятельности и контроле за обращением генетически модифицированных организмов и генетически модифицированной продукции для обеспечения продовольственной безопасности".

Согласно пояснительной записке, проект разработан с целью комплексного пересмотра существующего законодательства в сфере обращения с ГМО-продуктами, а также имплементации в украинское законодательство актов ЕС.

При этом предлагается признать утратившим силу закон "О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов" от 2007 года, которым запрещался ввоз ГМО до прохождения государственной регистрации (кроме научных целей).

По данным Госпродпотребслужбы, спустя 10 лет после принятия этого закона в Украине не было зарегистрировано ни одного генетически модифицированный сорта или семян, однако фактически такая продукция на отечественном рынке присутствовала.

Новый же законопроект вводит новый вид разрешительных документов – "разрешений на ввоз незарегистрированных ГМО для проведения в замкнутой системе генно-инженерной деятельности" с градацией уровней создаваемых ими рисков с 1-го по 4-й.

Кроме этого, согласно изменениям в закон "Об информации для потребителей о продуктах питания", предложено исключить действующее требование маркировать продукты "с ГМО" при наличии в каком либо из его ингредиентов более 0,9% генетически модифицированных организмов.

Авторы нового законопроекта указывают основанием для его разработки "несовершенное правовое регулирование обращения с ГМО", что "делает невозможным эффективный госконтроль за оборотом ГМО-продукции и создает условия для нелегального использования незарегистрированной ГМО-продукции".

Согласно пояснительной записке, законопроект призван регламентировать создание, маркирование и использование ГМО и генно-модифицированной продукции, контроль соблюдения законодательства в указанной отрасли.