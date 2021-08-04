Совладелец Risoil заявил о выходе из концессии порта Херсон

Бизнесмен Шота Хаджишвили заявил о выходе из проекта концессии госпредприятия "Херсонский морской торговый порт".

Об этом совладелец компании "Рисоил-Херсон", победившей в конкурсе на концессию порта, сообщил в интервью изданию "Порты Украины".

"Сделаю официальное заявление: я вышел из проекта "Херсон" и никакого отношения к нему не имею", – заявил предприниматель.

Такое решение он объяснил непрозрачными условиями работы в порту.

"В первую очередь нужно закрыть незаконный рейд, который построили в 2016 году… Ни одна уважающая себя компания не будет инвестировать в береговую инфраструктуру, если можно делать это (осуществлять перевалку, – ред.) на рейде, не платя налоги, уничтожая природу и платы зарплаты в конверте. Мы в такой системе работать не намерены", – рассказал Хаджишвили.

При этом бизнесмен уточнил, что партнеры, победившие вместе с ним в концессионном конкурсе, а именно Georgian Industrial Group, продолжат работу.

"Надеюсь, что к концу года они получат возможность управлять портом Херсон… Я надеюсь, что партнеры будут с этим (с ситуацией в порту, – ред.) бороться и приведут все в соответствие с нормами закона", – добавил Хаджишвили.

Как сообщалось, ООО "Рисойл-Херсон" в январе 2020 года победило в конкурсе на передачу в концессию имущественного комплекса ГП "Херсонский морской торговый порт".

В июне 2020 года Министерство инфраструктуры и ООО "Рисоил-Херсон" подписали договор концессии целостного имущественного комплекса ГП "ХМТП" и соответствующего имущества ГП "Администрация морских портов Украины" в Херсонском морском порту. Договор предусматривает ставку переменного концессионного платежа в 7%, сумма фиксированного концессионного платежа составит 12 млн грн, инвестиционные обязательства – около 300 млн грн.

ООО "Рисоил-Херсон" – это консорциум в составе ООО "Петр Ойл энд Кемикалс", входящая в группу компаний Georgian industrial Group, и украинского портового оператора Risoil S.A. (Швейцария). Доля грузинской группы составила 60%, швейцарской компании – 40%.

Risoil S.A. представлена ​​в Украине компаниями Risoil Terminal (крупнейший терминал по перевалке украинских пищевых растительных масел и зерновых в Черноморском регионе), "Рисоил-Юг" (терминал по перевалке масла в Южном), "Раздельнянский элеватор" (Одесская область), "Морской технический центр" (специализируется на предоставлении комплексных услуг по перевалке контейнеров и навалочных грузов). Совладелец и генеральный директор компании – Шота Хаджишвили.