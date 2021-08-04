Кабмин вновь отказался назначить нового члена НКРЭКУ по итогам конкурса

Кабинет министров на заседании в среду, 4 августа, отказался назначить члена Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРКЭКУ) из двух предложенных Конкурсной комиссией кандидатур.

Об этом секретарь Конкурсной комиссии Светлана Голикова сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Кабинет министров не принял решения о назначении членом НКРЭКУ одного из победителей… Представил их на заседании министр Галущенко, вся процедура длилась около двух минут. Обсуждения не было, кандидатов не приглашали. Судя по голосованию премьера, члены правительства и он лично "воздержались". Мотивы голосования не объявлялись", – сообщила Голикова.

Как сообщалось, в июле Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ передала на рассмотрение Кабинета министров две кандидатуры на одну вакантную должность члена НКРЭКУ: Александра Формагея и Александра Косянчука.

Экс-член Комиссии Александр Формагей и замдиректора департамента по регулированию отношений в нефтегазовой сфере Александр Косянчук набрали наивысшие баллы по результатам двух этапов собеседований в конкурсе на должность члена НКРЭКУ.

Напомним, в октябре 2020 года Кабмин также отказался назначить членом НКРЭКУ одного из предложенных Конкурсной комиссией кандидатур Руслана Машлякивского и Константина Ущаповського, которые также победили в отборе на должность. Тогда Голикова отмечала, что законом о НКРЭКУ такая ситуация не предусмотрена.