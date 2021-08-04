Кабмин отложил запуск 5G из-за нехватки денег (обновлено)

Кабинет министров Украины одобрил изменения в план действий по внедрению в Украине системы мобильной связи пятого поколения. Сроки перенесли из-за недостаточного финансирования работ.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 4 августа, по процедуре без обсуждения.

Согласно пояснительной записке к проекту документа, на запланированное на июнь 2021 года проведение научно-исследовательских работ по определению стоимости радиочастотного ресурса в диапазонах 700МГц и 3400-3800 МГц для внедрения мобильной связи пятого поколения не было выделено бюджетное финансирование. В связи с чем этот пункт предложено исключить из утвержденного Кабмином плана внедрения связи 5G в Украине.

В связи с тем, что дальнейшее выполнение плана внедрения 5G невозможно без вышеуказанного пункта, постановлением предложено отложить и другие пункты плана на 2022 год.

В частности, анонсированный на октябрь 2021 года конкурс на выдачу лицензий для внедрения 5G в Украине предложено отложить на февраль 2022 года.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров на заседании 18 ноября 2020 года утвердил План высвобождения частот для внедрения в Украине мобильной связи пятого поколения.

Начало развертывания сети 5G ожидалось с 2022 года во крупнейших населенных пунктах. В сельской местности, отдаленных территориях и вдоль автомобильных дорог будет использоваться 4G.