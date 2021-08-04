СНБО поручил назначить министра Кубракова главой "Укрзализныци", – Мининфраструктуры

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил Кабинету министров возложить обязанности главы правления АО "Укрзализныця" на министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, СНБО требует от "Укрзализныци" привести к экономически обоснованным тарифам грузовые перевозки, обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии, ввести программы восстановления инфраструктуры, подвижного состава, организовать закупку новых вагонов, обеспечить увеличение транзита и расширение сети для перевозки грузов в контейнерах, ввести скоростное движение.

В Мининфраструктуры не уточнили возможности совмещения должности министра с исполнением обязанностей главы правления "Укрзализныци".

Как сообщалось, секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания Совета 31 июля сообщал о протокольном поручении правительству разобраться с состоянием дел на "Укрзализныце" и в случае необходимости – принять, в том числе, кадровые решения.

По данным СМИ, СНБО инициируют введение временного руководства "Укрзализныци" на период избрания председателя правления и формирования полноценных органов управления общества.