Небанковский рынок за месяц пополнили 15 новых компаний, – НБУ

В июле 2021 года количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 1938 (по состоянию на 31 июля) с 1946 (по состоянию на 30 июня). Количество банков осталась неизменным и составляет 73. За июль Национальный банк принял решение о регистрации 15 новых игроков небанковского финансового рынка, а именно – 12 финансовых компаний одного ломбарда и двух лизинговых компаний.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В то же время в течение месяца было исключено из реестров 21 участника рынка, а именно – 4 страховщиков, 5 кредитных союзов, 8 финансовых компаний, 3 лизинговых компаний и 1 ломбарда. Сейчас на небанковском рынке работают 160 non-life страховщиков (было 162) и 17 life страховщиков (было 19), 287 ломбардов, 303 кредитные союзы (было 308), 137 лизинговых компаний (было 138), 973 финансовые компании (было 971) и 61 страховой брокер. На платежном рынке действуют 37 платежных систем, созданных резидентами, и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами.

Приняты решения по вопросам лицензирования и регистрации

В июле в Национальный банк поступило 537 запросов от участников рынка на регистрационные и лицензионные действия. Наибольшее количество запросов касалась финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей – 434. Количество запросов в отношении кредитных союзов составляло 31 и страховщиков – 72.

В июле Национальный банк продолжал применять меры воздействия к участникам небанковского финансового рынка. В частности, регулятор по собственной инициативе аннулировал все лицензии четырем учреждениям – трем финансовым компаниям и одному кредитному союзу.

Также В июле НБУ временно остановил действие лицензий 10 финансовым учреждениям из-за нарушений. Зато трем финансовым компаниям и одному кредитному союзу было возобновлено действие лицензий после устранения нарушений.

По состоянию на 31 июля Национальным банком приняты решения по: