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Небанковский рынок за месяц пополнили 15 новых компаний, – НБУ

Небанковский рынок за месяц пополнили 15 новых компаний, – НБУ

В июле 2021 года количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 1938 (по состоянию на 31 июля) с 1946 (по состоянию на 30 июня). Количество банков осталась неизменным и составляет 73. За июль Национальный банк принял решение о регистрации 15 новых игроков небанковского финансового рынка, а именно – 12 финансовых компаний одного ломбарда и двух лизинговых компаний.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В то же время в течение месяца было исключено из реестров 21 участника рынка, а именно – 4 страховщиков, 5 кредитных союзов, 8 финансовых компаний, 3 лизинговых компаний и 1 ломбарда. Сейчас на небанковском рынке работают 160 non-life страховщиков (было 162) и 17 life страховщиков (было 19), 287 ломбардов, 303 кредитные союзы (было 308), 137 лизинговых компаний (было 138), 973 финансовые компании (было 971) и 61 страховой брокер. На платежном рынке действуют 37 платежных систем, созданных резидентами, и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами.

Приняты решения по вопросам лицензирования и регистрации

В июле в Национальный банк поступило 537 запросов от участников рынка на регистрационные и лицензионные действия. Наибольшее количество запросов касалась финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей – 434. Количество запросов в отношении кредитных союзов составляло 31 и страховщиков – 72.

В июле Национальный банк продолжал применять меры воздействия к участникам небанковского финансового рынка. В частности, регулятор по собственной инициативе аннулировал все лицензии четырем учреждениям – трем финансовым компаниям и одному кредитному союзу.

Также В июле НБУ временно остановил действие лицензий 10 финансовым учреждениям из-за нарушений. Зато трем финансовым компаниям и одному кредитному союзу было возобновлено действие лицензий после устранения нарушений.

По состоянию на 31 июля Национальным банком приняты решения по:

  • согласованию увеличения уставного капитала банка [1]
  • отказу в увеличении уставного капитала банка [1];
  • согласованию руководителей банков [10];
  • отказам в согласовании руководителей банков [2];
  • признанию банковской группы [1];
  • согласованию приобретения существенного участия в небанковских учреждениях [27];
  • отказам в согласовании приобретения существенного участия в небанковских учреждениях [10];
  • выдаче лицензий финансовым компаниям [10], лизинговым компаниям [2], страховщикам [1];
  • отказу в выдаче лицензий финансовым компаниям [1];
  • аннулированию всех лицензий кредитным союзам [3], финансовым компаниям [8], страховым компаниям [4] (по инициативе заявителя);
  • аннулированию части имеющихся лицензий финансовым компаниям [14], лизинговым компаниям [1], кредитным союзам [4] (по инициативе заявителя);
  • аннулированию всех лицензий финансовым компаниям [3], кредитным союзам [1] (принудительно);
  • приостановлению действия лицензий ломбардам [1], финансовым компаниям [7], страховщикам [1], кредитным союзам [1];
  • возобновлению действия лицензии финансовым компаниям [3], кредитным союзам [1];
  • включению в ГРФУ финансовых компаний [12], ломбардов [1];
  • исключению из реестра лизингодателей [2];
  • исключению из ГРФУ страховых компаний [4], финансовых компаний [8], ломбардов [1], кредитных союзов [2] (по инициативе заявителя);
  • исключению из реестра лизингодателей [3] (по инициативе заявителя);
  • исключению из ГРФУ кредитных союзов [3] (принудительно);
  • регистрации изменений и/или новых правил добровольного страхования [3].

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Джерело:  НБУ
ліцензія (753) НБУ (9266) реєстрація (279)


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