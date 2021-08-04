Кабмин назначил нового главу Морской администрации

Кабинет министров на заседании в среду, 4 августа, назначило председателем Государственной службы морского и речного транспорта Виталия Киндратива.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, он признан победителем конкурса на должность руководителя ведомства.

Согласно приведенной в сообщении биографии, Киндратив в 2018-2020 годах возглавлял Директорат стратегического планирования и европейской интеграции Министерства инфраструктуры.

Ранее он также занимал должности заместителя председателя Николаевской ОГА, главного консультанта-инспектора Главного департамента региональной и кадровой политики Администрации президента, работал в Министерстве экологии и природных ресурсов, Министерстве регионального развития.

Как сообщалось, с июня и до последнего времени в статусе и.о. Морскую администрацию возглавлял начальник отдела госнадзора на морском и речном транспорте службы Алексей Геращенко.

До этого с октября 2020 года обязанности руководителя ведомства исполнял первый заместитель главы Морадминистрации Андрей Глазков, однако в июне он заявил, что принял решение уволиться.