Канада заинтересована в украинских самолетах "Антонов", – посол

В Канаде существует значительный интерес к разработанному в Украине самолету АН-74.

Об этом в интервью Укринформу заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Могу подтвердить наличие в Канаде значительного интереса к работе с" Антоновым", в частности, к замечательному самолету АН-74, который по НАТОвской терминологии нежно называется "Чебурашка", - сказал Шевченко.

По его словам,"этот неприхотливый к взлетной полосе транспортный самолет специально разработан для работы в сложных погодных условиях, в частности в северном климате, из-за чего он как раз и интересен Канаде".

Он добавил, что "Украине чрезвычайно интересно вместе с Канадой развивать авиацию".

В прошлом месяце стало известно о создании в Квебеке предприятия "Антонов-Канада", которое должно обеспечить выход украинских самолетов на североамериканский рынок.

Ранее Канадская коммерческая корпорация и государственный концерн "Укроборонпром" подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области стратегической безопасности, обороны, аэрокосмической деятельности и производства боеприпасов.

Самолет Ан-74ТК-200 предназначен для перевозки 52 пассажиров, грузов весом до 10 тонн, а также смешанных пассажирских и грузовых перевозок на международных воздушных маршрутах короткой и средней дальности.

Максимальная взлетная масса самолета - 36,5 тонны, максимальная высота полета - 10 100 м, крейсерская скорость - 600-700 км/ч, дальность полета с грузом 10 тонн - 950 км, при нагрузке 1,8 тонны она составляет 4 250 км. Экипаж состоит из двух человек.

Самолет можно использовать в особенно суровых условиях эксплуатации, таких как арктические или высокогорные, временные, природные, ограниченные взлетно-посадочные полосы с минимальной или отсутствующей инфраструктурой технической поддержки, что является рыночным преимуществом этой модели самолета.