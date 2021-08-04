Еврокомиссия обновила рекомендации Украине для сохранения безвиза с ЕС

Украина в целом продолжает соответствовать критериям, необходимым для функционирования безвизового режима с Европейским Союзом, однако должна прилагать больше усилий для борьбы с коррупцией, отмыванием денег и организованной преступностью.

Об этом говорится в четвертом отчете Еврокомиссии в рамках механизма приостановления безвизовых режимов, передает Европейская правда.

"В целом Украина продолжает выполнять условия визовой либерализации. Однако необходимы дальнейшие усилия для решения проблемы необоснованных заявлений о предоставлении убежища, а также в сферах борьбы с коррупцией, отмывания денег и предотвращения и борьбы с организованной преступностью", – сказано в документе.

В частности, от Киева требуют продолжить усилия по уменьшению количества граждан Украины, которые нелегально находятся в государствах-членах ЕС и подают необоснованные заявления о предоставлении убежища.

Согласно приведенным в отчете данным, в 2020 году количество украинских заявителей на предоставление защиты в государствах-членах ЕС составляла 6020, что на 37% меньше, чем в 2019 году.

Еще одной насущной проблемой, касающейся также Молдовы, по мнению Еврокомиссии, является необходимость повышения эффективности антикоррупционных учреждений.

В частности, в отчете содержится рекомендация "повысить эффективность антикоррупционных учреждений и правоохранительных органов, сосредоточив основные усилия в сфере противодействия коррупции на делах масштабной коррупции".

Также в Еврокомиссии ожидают от Украины принятия необходимого законодательства в отношении НАБУ, которое устранит правовую неопределенность его статуса.

Кроме того от Украины требуют "проводить прозрачный, деполитизированный и основанный на основе заслуг отбор руководителей НАБУ, САП, АРМА и правоохранительных органов, а также прокуроров на уровне руководства, используя адекватные процедуры и критерии отбора, включая надежную проверку добропорядочности".

Также в отчете содержится рекомендация в части повышения эффективности борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег, а также большей согласованности визовой политики Украины с третьими государствами, особенно теми, от которых могут исходить миграционные риски для ЕС.

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Как сообщалось, в прошлогоднем докладе Еврокомиссии Украине были предоставлены рекомендации в части борьбы с так называемой "нерегулярной" миграцией и обеспечения независимости антикоррупционных органов, что было условием предоставления безвиза.

Напомним, Совет ЕС утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами в феврале 2017 года. В документе прописано пять причин, по которым возможно приостановление безвизовых поездок. Четыре из них касаются миграции. Пятая причина для возможной отмены безвизовых – откат в проведении реформ.