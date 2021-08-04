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Еврокомиссия обновила рекомендации Украине для сохранения безвиза с ЕС

Еврокомиссия обновила рекомендации Украине для сохранения безвиза с ЕС

Украина в целом продолжает соответствовать критериям, необходимым для функционирования безвизового режима с Европейским Союзом, однако должна прилагать больше усилий для борьбы с коррупцией, отмыванием денег и организованной преступностью.

Об этом говорится в четвертом отчете Еврокомиссии в рамках механизма приостановления безвизовых режимов, передает Европейская правда.

"В целом Украина продолжает выполнять условия визовой либерализации. Однако необходимы дальнейшие усилия для решения проблемы необоснованных заявлений о предоставлении убежища, а также в сферах борьбы с коррупцией, отмывания денег и предотвращения и борьбы с организованной преступностью", – сказано в документе.

В частности, от Киева требуют продолжить усилия по уменьшению количества граждан Украины, которые нелегально находятся в государствах-членах ЕС и подают необоснованные заявления о предоставлении убежища.

Согласно приведенным в отчете данным, в 2020 году количество украинских заявителей на предоставление защиты в государствах-членах ЕС составляла 6020, что на 37% меньше, чем в 2019 году.

Еще одной насущной проблемой, касающейся также Молдовы, по мнению Еврокомиссии, является необходимость повышения эффективности антикоррупционных учреждений.

В частности, в отчете содержится рекомендация "повысить эффективность антикоррупционных учреждений и правоохранительных органов, сосредоточив основные усилия в сфере противодействия коррупции на делах масштабной коррупции".

Также в Еврокомиссии ожидают от Украины принятия необходимого законодательства в отношении НАБУ, которое устранит правовую неопределенность его статуса.

Кроме того от Украины требуют "проводить прозрачный, деполитизированный и основанный на основе заслуг отбор руководителей НАБУ, САП, АРМА и правоохранительных органов, а также прокуроров на уровне руководства, используя адекватные процедуры и критерии отбора, включая надежную проверку добропорядочности".

Также в отчете содержится рекомендация в части повышения эффективности борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег, а также большей согласованности визовой политики Украины с третьими государствами, особенно теми, от которых могут исходить миграционные риски для ЕС.

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Как сообщалось, в прошлогоднем докладе Еврокомиссии Украине были предоставлены рекомендации в части борьбы с так называемой "нерегулярной" миграцией и обеспечения независимости антикоррупционных органов, что было условием предоставления безвиза.

Напомним, Совет ЕС утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами в феврале 2017 года. В документе прописано пять причин, по которым возможно приостановление безвизовых поездок. Четыре из них касаются миграции. Пятая причина для возможной отмены безвизовых – откат в проведении реформ.

Автор: 

Джерело:  Европейская правда
віза (301) Єврокомісія (1085) безвізовий режим (337) Євросоюз (5099)


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Топ коментарі
+4
Я не устану повторять - Украине нужно создать спецслужбу по борьбе с организованной преступностью!!! И спецслужба не должна подчиняться власти - это отдельная ветка власти должна быть! Потому что контроль над спецслужбой ее испортит и она будет бесполезна и ее коррумпируют и захватит оргпреступность. Нужна спецслужба независимая и если над ней никого не будет, тогда она сможет арестовывать оргпреступность - олигархов, коррумпированный госаппарат и т.д.
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04.08.2021 19:38
+3
Украине нужно выбивать и за шкирки вытрушивать и принять прямую демократию, чтобы народ мог, как депутаты принимать законы ибо народное демократическое большинство - это самая главная законодательная сила и у нее должен быть инструмент - прямая демократия! Народ сможет создать такую спецслужбу по борьбе с оргпреступностью и без чиновников, а второе - это народ сможет контролировать эту спецслужбу и увольнять и назначать ее директора! Если он не будет арестовывать оргпреступность, тогда народ его уволит путем голосования - прямой демократией и назначит нового.
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04.08.2021 19:43
+1
...аккурат к Платформе наш Главный Вагоновожатый срапортует с хрипоцой - коррупция подолана, совсем.
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05.08.2021 05:30
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Я не устану повторять - Украине нужно создать спецслужбу по борьбе с организованной преступностью!!! И спецслужба не должна подчиняться власти - это отдельная ветка власти должна быть! Потому что контроль над спецслужбой ее испортит и она будет бесполезна и ее коррумпируют и захватит оргпреступность. Нужна спецслужба независимая и если над ней никого не будет, тогда она сможет арестовывать оргпреступность - олигархов, коррумпированный госаппарат и т.д.
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04.08.2021 19:38 Відповісти
Украине нужно выбивать и за шкирки вытрушивать и принять прямую демократию, чтобы народ мог, как депутаты принимать законы ибо народное демократическое большинство - это самая главная законодательная сила и у нее должен быть инструмент - прямая демократия! Народ сможет создать такую спецслужбу по борьбе с оргпреступностью и без чиновников, а второе - это народ сможет контролировать эту спецслужбу и увольнять и назначать ее директора! Если он не будет арестовывать оргпреступность, тогда народ его уволит путем голосования - прямой демократией и назначит нового.
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04.08.2021 19:43 Відповісти
Выполняйте ст,142,143,13 Конституции и будет все как вы хотите.Но для нас папусов свидомости правовой ще замало. Сначала просвита с начальных воскресных школ по усвоению своих прав и борьбы за них с чиновниками. Потом остальное по другому не бывает.это как собака которая усвидомить свою територию потом бьется за нее на смерть.
Бо теретория как и права это и есть база кормления, не подарочный магазин но возможность выжить.
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05.08.2021 06:46 Відповісти
В Україні гадаємо шо суди Лінча, буде саме то.))))
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05.08.2021 08:37 Відповісти
... для этого в Украине нужно тысячи три новых тюрем и не менее пяти тысяч СИЗО : 30 лет беспредела просто даром непрошло - страна наибогатейшая в мире по всем параметрам превращена в изгоя без полезных ископаемых, без земли и без народа (вот-вот)...сожрана и имена этих гурманов все известны
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05.08.2021 05:36 Відповісти
И такая служба и возглавит эту самую орг преступность
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05.08.2021 10:52 Відповісти
приклад ОАСК - безконтрольна і непідзвітна служба
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05.08.2021 11:58 Відповісти
...аккурат к Платформе наш Главный Вагоновожатый срапортует с хрипоцой - коррупция подолана, совсем.
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05.08.2021 05:30 Відповісти
Строительством тюрем коррупцию не победишь....Воспитывать народ нужно ! Учить уважать законы и правила .Если бы не несли ,то и брать было некому,а то ведь каждый хочет решить свои проблемы скорее и за счет других. И несут....И берут... А потом ругают эту самую "коррупцию",почем зря! И не надо лукавить ,это стало привычным и обыденным. Как там в Библии......"Кто без греха бросьте в меня камень!"
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05.08.2021 10:55 Відповісти
Депортируйте кто нарушил правила пребывания и на 10 лет закройте въезд. До нашей власти рекомендации туго доходят.
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05.08.2021 13:43 Відповісти

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