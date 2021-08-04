Минкульт утвердил историко-архитектурный опорный план Киева
Министерство культуры и информационной политики Украины утвердило историко-архитектурный план Киева.
Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в Facebook.
"Историко-архитектурный опорный план Киева утвержден! Рассмотрение длилось немало времени, были и дебаты по отдельным предложениям. Именно поэтому проект дорабатывался несколько раз. Но теперь официально: процесс наконец завершен! С учетом замечаний экспертов научно-методического совета нашего министерства", - написал Ткаченко.
По его словам, принятие плана позволяет зафиксировать выдающиеся объекты города, противодействовать разрушению столицы застройщиками и усилить ответственность за такие случаи.
"Теперь дискуссии о том, что можно строить и где можно, будут определены в этом историко-архитектурном опорном плане", - добавил Ткаченко.
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