Речная служба сможет отслеживать движение судов по Днепру до границы с Беларусью

Представители Украинского государственного центра радиочастот завершили испытания оборудования, которое позволит Речной информационной службе контролировать движение судов по рекам Днепр и Припять до границы с Беларусью.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"Отныне зона речной информационной службы перекрывает реки Днепр, Припять до границы с Республикой Беларусь и судоходную часть реки Десна. Три радиолокационные станции установлены в селах Сухолучье, Сорокошичи и Днепровское… Это означает, что отныне суда, заходящие во внутренние водные пути Украины со стороны Беларуси, отслеживаются до самого Черного моря", – сказано в сообщении.

В министерстве ожидают, что наличие связи между судами, береговыми организациями и службами, обеспечивающими безопасность движения судов, также положительно скажется на безопасности речного транспорта. Ведь радиосистема сможет отслеживать все суда, которые оборудованы системой АИС.

В ведомстве напомнили, что обеспечение радиолокационного связи на судоходных внутренних водных путях Украины предусмотрено планом мероприятий по реализации Национальной транспортной стратегии до 2030 года, ее утвердил Кабинет министров 7 апреля этого года.