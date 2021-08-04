"Метинвест" Ахметова увеличил производство стали за полгода на 10%

"Метинвест", крупнейший украинский горно-металлургический холдинг, по итогам января-июня текущего года увеличил выплавку стали на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4,36 млн тонн, чугуна – на 8%, до 4,41 млн тонн, но снизил общее производство кокса на 0,2% – до 2,37 млн тонн.

Об этом говорится в сообщении материнской компании Metinvest B.V. о результатах операционной деятельности за первое полугодие 2021 года, передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, в первом полугодии выпуск товарных полуфабрикатов снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,45 млн тонн – ввиду снижения производства товарных слябов на 131 тыс. тонн из-за перераспределения слябов в пользу производства плоского проката. При этом производство товарного чугуна увеличилось на 66 тыс. тонн – в основном благодаря приросту производства жидкого чугуна.

При этом производство готовой продукции увеличилось на 22% – до 3,48 млн тонн.

Производство кокса в первом полугодии практически сохранилось на уровне аналогичного периода прошлого года и составило 2,37 млн тонн. Эффект от консолидации объемов производства Днепровского КХЗ с апреля 2020 года (124 тыс. тонн) был практически полностью компенсирован снижением производства на АКХЗ и "Азовстали" на 81 и 46 тыс. тонн соответственно, отмечается в отчете.

Производство товарной железорудной продукции в первом полугодии снизилось на 1% по отношению к аналогичному периоду 2020 года – до 9,76 млн тонн. Так, увеличение производства товарных окатышей на 41%, до 3,58 млн тонн ввиду увеличения портфеля заказов практически полностью компенсировало снижение производства товарного концентрата на 15%, до 6,17 млн тонн.

Производство угольного концентрата группой в первом полугодии выросло в результате консолидации объемов Покровской угольной группы с марта 2021 года, эффект от которой составил 1,19 млн тонн.

Как сообщалось, "Метинвест" по итогам 2020 года увеличил выплавку стали на 9% по сравнению с 2019 годом – до 8,27 млн тонн, чугуна - на 7%, до 8,48 млн тонн, общее производство кокса – на 3%, до 4,81 млн тонн.

"Метинвест" по итогам 2020 года нарастил общее производство железорудного концентрата на 5% по сравнению с предыдущим годом – до 30,5 млн тонн, но снизил окатышей на 29% – до 4,92 млн тонн, общий выпуск коксующегося угольного концентрата – на 3%, до 2,88 млн тонн.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" – управляющая компания группы "Метинвест".